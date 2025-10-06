Рідкісний вихід: іспанські інфанти Крістіна і Єлена в ділових луках з’явилися на церемонії

Інфанти Єлена та Крістіна / © Getty Images

Недільного ранку сестри короля Філіпа VI з’явилися в Торрехон-де-Ардос. Обидві хотіли бути присутніми на церемонії з нагоди свята на честь святого покровителя мадридського муніципалітету.

Це був не просто церемоніальний захід, на якому вони мали виконати свою інституційну роль. Обидві сестри продемонстрували свою підтримку Збройним силам.

Інфанта Крістіна обрала стиль стриманих та елегантних тонів, у якому переважають атласне оздоблення та металеві відтінки. Вона одягнула світло-коричневий жакет з ніжним квітковим принтом, сіру блузку і широкі штани з шоколадно-коричневої тканини. Її образ доповнювали туфлі-човники на підборах та металевий прямокутний клатч.

Інфанти Крістіна та Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена обрала набагато яскравіший образ, віддавши перевагу блейзеру морквяного відтінку і прямим білим штанам, двокольоровим туфлям і клатчу в тон. Образ інфанта доповнила золотим кольє на шиї та сережками-кільцями, а також одягла годинник, кілька браслетів та каблучок, а в той час, як її молодша сестра одягла перлинні сережки-висячки. У обох жінок було розпущене волосся і було зроблено макіяж.

Нагадаємо, їхня невістка — королева Летиція — днями також вийшла на публіку у новому образі. Її Величність у гороховій блузці та класичних штанях відвідала Лумб’єр.