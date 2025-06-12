Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп відвідали прем’єру мюзиклу «Знедолені» в Центрі Кеннеді у Вашингтоні. Подружжя сфотографували, коли воно вийшло з Білого дому і прямувало до автівки.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для виходу в світ перша леді обрала вшуканий образ. На ній була елегантна чорна асиметрична сукня з драпуванням від італійського Модного дому Bottega Veneta. Вбрання було прикрашене акцентними золотими деталями — одна була на плечі, інша — на стегні.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Гладка тканина, яка ідеально огортала силует, підкреслила струнку фігуру Меланії.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Сукню вона доповнила гостроносими туфлями кольору металік із вставками золотого металіка від Christian Louboutin.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Перша леді зробила укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс з ніжно-рожевим блиском на губах і молочний манікюр. На обличчя Меланія наділа чорні сонцезахисні окуляри, а на руки — золоті каблучки.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик, які скомбінував із чорними туфлями.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп взяла участь у заході «Візьміть нашу дитину на роботу», який відбувся у саду Жаклін Кеннеді, де постала в білій сорочці від бренду Dolce Gabbana і білій спідниці-олівці з жовто-коричневим квітковим принтом від Michael Kors.

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