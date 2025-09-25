- Дата публікації
Рідкісний вихід у світ: італійські принцеси в ніжних образах з’явилися на Тижні моди в Мілані
Принцеси Марія Кароліна та Марія Кьяра Бурбон-Сицилійські відвідали Міланський тиждень моди.
Італійські принцеси приїхали на показ бренду Luisa Beccaria в рамках показу жіночого одягу Milan Womenswear весна-літо 2026 року в Мілані.
Марія Кароліна вибрала для світського виходу блідо-рожевий костюм, що складався з топу та спідниці довжини міді, доповнивши цибулю нюдовими туфлями-човниками з лакової шкіри та маленьким лаковим клатчем. Світле волосся дівчина поклала на бік, зробила ніжний макіяж і одягла сережки з розсипом каміння.
Її сестра Марія Кьяра одягла небесно-блакитний костюм, що складався з короткого жакета та спідниці довжини міді, який теж доповнила маленькою нюдовою сумкою та туфлями-човниками, як у Кароліни. Її волосся акуратно було покладено в зачіску по проділу, вона зробила макіяж у натуральних відтінках і надягла блискучі камінням сережки-кліпси.
Востаннє італійські принцеси з'являлися у світському суспільстві ще у травні, коли відвідували Канський кінофестиваль. Тоді сестри обрали для виходу на червону стежку ефектні чорно-білі образи.