Рідкісний вихід у світ: італійські принцеси в ніжних образах з’явилися на Тижні моди в Мілані

Принцеси Марія Кароліна та Марія Кьяра Бурбон-Сицилійські відвідали Міланський тиждень моди.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Марія Кароліна та Марія Кьяра Бурбон-Сицилійські

Принцеси Марія Кароліна і Марія Кьяра Бурбон-Сицилійські / © Getty Images

Італійські принцеси приїхали на показ бренду Luisa Beccaria в рамках показу жіночого одягу Milan Womenswear весна-літо 2026 року в Мілані.

Марія Кароліна вибрала для світського виходу блідо-рожевий костюм, що складався з топу та спідниці довжини міді, доповнивши цибулю нюдовими туфлями-човниками з лакової шкіри та маленьким лаковим клатчем. Світле волосся дівчина поклала на бік, зробила ніжний макіяж і одягла сережки з розсипом каміння.

Принцеси Марія Кароліна і Марія Кьяра Бурбон-Сицилійські / © Getty Images

Принцеси Марія Кароліна і Марія Кьяра Бурбон-Сицилійські / © Getty Images

Її сестра Марія Кьяра одягла небесно-блакитний костюм, що складався з короткого жакета та спідниці довжини міді, який теж доповнила маленькою нюдовою сумкою та туфлями-човниками, як у Кароліни. Її волосся акуратно було покладено в зачіску по проділу, вона зробила макіяж у натуральних відтінках і надягла блискучі камінням сережки-кліпси.

Востаннє італійські принцеси з'являлися у світському суспільстві ще у травні, коли відвідували Канський кінофестиваль. Тоді сестри обрали для виходу на червону стежку ефектні чорно-білі образи.

