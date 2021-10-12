Рідко носить: королева Єлизавета II одягла на захід сапфірову брошку своєї бабусі

Сьогодні королева Єлизавета II відвідала службу у Вестмінстерському абатстві разом зі своєю дочкою принцесою Анною.
Служба була організована з нагоди святкування сторіччя Королівського британського легіону. Сьогодні своє чудове вбрання в синіх відтінках Її Величність доповнила Russian Brooch королеви Марії, своєї бабусі.
Ця брошка королеви Марії була подарунком їй на весілля 1893 року російською імператрицею Марією Федорівною. Імператриця доводилася сестрою свекрухи королеви Марії — королеви Олександри. Брошка прикрашена великим діамантом квадратного ограновування і квадратним сапфіром-кабошоном в оправі з діамантів. Єлизавета II успадкувала брошку після смерті своєї бабусі королеви Марії 1953 року.
Не часто, але все ж Єлизавета II одягає прикрасу на публічні виходи. Наприклад, в цій брошцы ми бачили її на кінних перегонах Royal Ascot в червні 2018 року.
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