Рідко носить: королева Єлизавета II одягла на захід сапфірову брошку своєї бабусі

Сьогодні королева Єлизавета II відвідала службу у Вестмінстерському абатстві разом зі своєю дочкою принцесою Анною.

Служба була організована з нагоди святкування сторіччя Королівського британського легіону. Сьогодні своє чудове вбрання в синіх відтінках Її Величність доповнила Russian Brooch королеви Марії, своєї бабусі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Ця брошка королеви Марії була подарунком їй на весілля 1893 року російською імператрицею Марією Федорівною. Імператриця доводилася сестрою свекрухи королеви Марії — королеви Олександри. Брошка прикрашена великим діамантом квадратного ограновування і квадратним сапфіром-кабошоном в оправі з діамантів. Єлизавета II успадкувала брошку після смерті своєї бабусі королеви Марії 1953 року.

Брошка королеви Єлизавети II / Associated Press

Не часто, але все ж Єлизавета II одягає прикрасу на публічні виходи. Наприклад, в цій брошцы ми бачили її на кінних перегонах Royal Ascot в червні 2018 року.

Брошка королеви Єлизавети II / Getty Images

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