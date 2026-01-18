ТСН у соціальних мережах

Суспільство
195
1 хв

Рідко це робить: принцеса Кейт приїхала сама за кермом на офіційний захід

Раніше цього тижня принцеса Уельська самостійно доїхала до Віндзорського замку на свій особистий королівський захід.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

15 січня принцеса Уельська, яка є покровителькою жіночої збірної Англії з регбі, провела у Віндзорському замку прийом на честь перемоги команди на Кубку світу у вересні 2025 року та особисто приїхала на захід за кермом.

На відео, опублікованому фанатами в соцмережі X, видно, як 44-річна Кейт виходить із чорного автомобіля з боку водія — у Великій Британії це правий бік дороги. Вона зачинила за собою двері, взяла парасольку у помічника і разом з ними увійшла до замку дощовим днем.

Приїзд Кейт самою за кермом привертав увагу, оскільки на офіційні заходи високопосадовців королівської родини зазвичай доставляють водії.

Принцеса Уельська на прийому у Віндзорському замку / © Associated Press

Принцеса Уельська на прийому у Віндзорському замку / © Associated Press

Однак цьому могло бути просте пояснення: вона мешкає неподалік. Принцеса Уельська та її сім’я проживають приблизно 5,5 км від Віндзорського замку, у маєтку Форест-Лодж у Віндзорському Великому парку. Вони переїхали туди у жовтні 2025 року з котеджу Аделаїда, перебравшись до більш просторого будинку.

195
