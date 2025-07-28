Рідко їх носить: світські виходи принцеси Кейт у сонцезахисних окулярах

Принцеса Кейт / © Getty Images

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Це пов’язано насамперед із королівським протоколом, про який ми розповідали раніше.

Зазвичай вони носять окуляри від сонця на спортивні заходи, де це доречно, і завжди знімають їх, якщо з кимось вітаються та розмовляють, оскільки зоровий контакт дуже важливий.

Принцеса Уельська переважно носить окуляри від сонця тільки на Вімблдонському тенісному турнірі, та ще за рідкісним винятком на кількох заходах.

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Ми зібрали кілька її виходів у сонцезахисних окулярах, щоб показати, якій оправі Кейт віддає перевагу.

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін і сестра Піппа Міддлтон-Меттьюз / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

А ось принцеса Анна носить свої улюблені окуляри від сонця від Adidas вже понад двадцять років і, схоже, не збирається шукати їм заміну.