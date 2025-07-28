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Рідко їх носить: світські виходи принцеси Кейт у сонцезахисних окулярах
Членів королівських сімей рідко можна побачити у сонцезахисних окулярах. І принцесу Уельську Кетрін також.
Це пов’язано насамперед із королівським протоколом, про який ми розповідали раніше.
Зазвичай вони носять окуляри від сонця на спортивні заходи, де це доречно, і завжди знімають їх, якщо з кимось вітаються та розмовляють, оскільки зоровий контакт дуже важливий.
Принцеса Уельська переважно носить окуляри від сонця тільки на Вімблдонському тенісному турнірі, та ще за рідкісним винятком на кількох заходах.
Ми зібрали кілька її виходів у сонцезахисних окулярах, щоб показати, якій оправі Кейт віддає перевагу.
А ось принцеса Анна носить свої улюблені окуляри від сонця від Adidas вже понад двадцять років і, схоже, не збирається шукати їм заміну.