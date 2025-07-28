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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
936
Час на прочитання
1 хв

Рідко їх носить: світські виходи принцеси Кейт у сонцезахисних окулярах

Членів королівських сімей рідко можна побачити у сонцезахисних окулярах. І принцесу Уельську Кетрін також.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

Це пов’язано насамперед із королівським протоколом, про який ми розповідали раніше.

Зазвичай вони носять окуляри від сонця на спортивні заходи, де це доречно, і завжди знімають їх, якщо з кимось вітаються та розмовляють, оскільки зоровий контакт дуже важливий.

Принцеса Уельська переважно носить окуляри від сонця тільки на Вімблдонському тенісному турнірі, та ще за рідкісним винятком на кількох заходах.

Ми зібрали кілька її виходів у сонцезахисних окулярах, щоб показати, якій оправі Кейт віддає перевагу.

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін і сестра Піппа Міддлтон-Меттьюз / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін і сестра Піппа Міддлтон-Меттьюз / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

А ось принцеса Анна носить свої улюблені окуляри від сонця від Adidas вже понад двадцять років і, схоже, не збирається шукати їм заміну.

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