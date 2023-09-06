Рік без Єлизавети II: згадуємо, який вигляд мало останнє фото королеви

Цього тижня ми згадуємо життя покійної королеви Єлизавети ІІ. 8 вересня виповниться рік від того дня, як монархиня померла.
Саме цього дня, 6 вересня 2022 року, були зроблені останні фотографії Єлизавети ІІ. Вона тоді приймала в шотландському замку Балморал, до речі, вперше за 70-річну історію свого правління, експрем'єр-міністра Бориса Джонсона та його дружину Керрі Джонсон.
Того дня Джонсон привітав особистий секретар королеви Єлизавети II сер Едвард Янг, коли Борис прибув на останню аудієнцію до монархині. Королева порушила традицію зустрічі з новим прем'єр-міністром у Букінгемському палаці після того, як їй довелося залишитись у замку Балморал через проблеми зі здоров'ям. Вже згодом після її смерті стало відомо, що Єлизавета знала, що вмирає.
Цього ж дня Єлизавета II вітала свою 15-ту прем'єр-міністерку Ліз Трасс, коли та прибула до замку Балморал на аудієнцію кількома годинами потому. Їй було запропоновано стати прем'єр-міністеркою та сформувати новий уряд.
Нещодавно у своїй колонці Борис Джонсон написав, що тоді, після розмови з королевою, вона йому повідомила, що для неї було дуже важливо проводити колишнього прем'єра та призначити нового. І вона не могла піти раніше, ніж виконала свій королівський обов'язок.
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