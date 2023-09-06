Рік без Єлизавети II: згадуємо, який вигляд мало останнє фото королеви

Цього тижня ми згадуємо життя покійної королеви Єлизавети ІІ. 8 вересня виповниться рік від того дня, як монархиня померла.

Саме цього дня, 6 вересня 2022 року, були зроблені останні фотографії Єлизавети ІІ. Вона тоді приймала в шотландському замку Балморал, до речі, вперше за 70-річну історію свого правління, експрем'єр-міністра Бориса Джонсона та його дружину Керрі Джонсон.

Борис та Керрі Джонсони востаннє на зустрічі з королевою Єлизаветою II, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Того дня Джонсон привітав особистий секретар королеви Єлизавети II сер Едвард Янг, коли Борис прибув на останню аудієнцію до монархині. Королева порушила традицію зустрічі з новим прем'єр-міністром у Букінгемському палаці після того, як їй довелося залишитись у замку Балморал через проблеми зі здоров'ям. Вже згодом після її смерті стало відомо, що Єлизавета знала, що вмирає.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Цього ж дня Єлизавета II вітала свою 15-ту прем'єр-міністерку Ліз Трасс, коли та прибула до замку Балморал на аудієнцію кількома годинами потому. Їй було запропоновано стати прем'єр-міністеркою та сформувати новий уряд.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс, останнє фото монархині, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Нещодавно у своїй колонці Борис Джонсон написав, що тоді, після розмови з королевою, вона йому повідомила, що для неї було дуже важливо проводити колишнього прем'єра та призначити нового. І вона не могла піти раніше, ніж виконала свій королівський обов'язок.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

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