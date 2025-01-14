Рік на престолі: згадуємо, як Фредерік X став королем, а його дружина Мері – королевою

Рік тому, 14 січня 2024 року, король Фредерік X став новим монархом Данії.
Напередодні нового 2024 року мати Фредеріка — королева Маргрете II — зреклася престолу на користь старшого сина.
У данців немає такої класичної коронації, як, наприклад, у британців, але є офіційна церемонія, яка і відбулася 14 січня того ж року, коли Фредерік офіційно вступив на посаду.
Він підписав офіційну декларацію на засіданні Державної ради, а потім з'явився з дружиною Мері на балконі палацу Крістіансборг у Копенгагені. Сьогодні згадуємо деякі знімки з того дня і чекаємо від королівського подружжя нових фотографій.
Нагадаємо, що минулий 2024 також був знаменним для короля Фредеріка і королеви Мері. У травні минулого року пара відсвяткувала 20-ту річницю весілля, що збіглося з їхнім державним візитом до Норвегії.
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