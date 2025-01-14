Рік на престолі: згадуємо, як Фредерік X став королем, а його дружина Мері – королевою

Рік тому, 14 січня 2024 року, король Фредерік X став новим монархом Данії.

Напередодні нового 2024 року мати Фредеріка — королева Маргрете II — зреклася престолу на користь старшого сина.

Королева Маргрете II та король Фредерік X / Фото: Getty Images

У данців немає такої класичної коронації, як, наприклад, у британців, але є офіційна церемонія, яка і відбулася 14 січня того ж року, коли Фредерік офіційно вступив на посаду.

Король Фредерік X під час підписання документів з матір'ю королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Він підписав офіційну декларацію на засіданні Державної ради, а потім з'явився з дружиною Мері на балконі палацу Крістіансборг у Копенгагені. Сьогодні згадуємо деякі знімки з того дня і чекаємо від королівського подружжя нових фотографій.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Король Фредерік X / Фото: Getty Images

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулий 2024 також був знаменним для короля Фредеріка і королеви Мері. У травні минулого року пара відсвяткувала 20-ту річницю весілля, що збіглося з їхнім державним візитом до Норвегії.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

Король Фредерік X у день сходження на престол / Фото: Associated Press

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