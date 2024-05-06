Рік від дня коронації Чарльза та Камілли: Букінгемський палац пропонує згадати, як це було

6 травня 2023 року коронували старшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ – Чарльза ІІІ. На церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві разом з ним було короновано і його дружину Каміллу.

Сьогодні Велика Британія святкує першу річницю коронації короля та королеви у Вестмінстерському абатстві і з цього приводу Букінгемський палац опублікував відео, на якому показав яскраві моменти цього історичного заходу.

"Окрім самої служби, на вихідних коронації відбулися процесія екіпажів через центр Лондона, повітряний парад, Королівське вітання 4000 військовослужбовців у садках Букінгемського палацу, коронаційний концерт у Віндзорському замку та волонтерська ініціатива по всій Великій Британії", — йдеться у підписі до відео.

Ми ж пропонуємо згадати деякі моменти цієї події у фотографіях, які зібрали для вас нижче.

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

Коронація Чарльза ІІІ / Фото: Associated Press

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