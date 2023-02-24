Рік війни: король Чарльз III випустив заяву та підтримав українців

Король Великої Британії розповів про неймовірні страждання, з якими зіткнувся народ України перед нападом від того часу, як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Минув рік, коли народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на його народ. Він виявив воістину неймовірну мужність і стійкість перед лицем такої людської трагедії.

Світ із жахом спостерігав за всіма стражданнями, які завдають українцям, з багатьма з яких я мав велике задоволення зустрічатися тут, у Великій Британії, та й по всьому світі, від Румунії до Канади.

Раніше цього місяця я зустрівся з президентом Зеленським у Букінгемському палаці, щоби висловити свою особисту підтримку народу України. Втішно, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить все можливе, щоб допомогти в цей найважчий час.

Тому я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, а й силу знання про те, що ми разом єдині. Чарльз Р.", - заявив король.

"Я може тільки скинути outdooring of solidarity від наростання земної кулі може бути не тільки практичний хлопець, але також точність з розуміння того, що, будь-який, був stand united."



A message from His Majesty King King 1 рік conflict in Ukraine: — The Royal Family (@RoyalFamily) February 24, 2023

Заява монарха була опублікована на офіційній сторінці королівської родини у твітері.

Принц і принцеса Уельські ретвітнули пост Чарльза III на своїй сторінці у твітері, супроводивши його картинкою у вигляді українського прапора.

https://t.co/XJZcpKtkJL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 24, 2023

Нагадаємо, під час зустрічі короля Чарльза з президентом Зеленським у лютому 2023 року монарх більше десяти секунд не відпускав руку президента під час привітання. А потім в особистій бесіді говорив про те, що дуже переживає за Україну та українців.

Король Чарльз III та Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

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