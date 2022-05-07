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Рішення ухвалено: Меган і Гаррі оголосили, чи приїдуть на платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ

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Рішення ухвалено: Меган і Гаррі оголосили, чи приїдуть на платиновий ювілей королеви Єлизавети ІІ

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські офіційно оголосили, що будуть присутні у Великій Британії на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Таке повідомлення з'явилося у твітері британського журналіста Оміда Скобі.

"Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сасекські раді і пишаються тим, що у червні цього року разом зі своїми дітьми візьмуть участь у святкуванні платинового ювілею королеви", — пише Скобі, посилаючись на офіційного представника пари.

Раніше Букінгемський палац заявляв, що королева Єлизавета II вирішила, що вітати підданих разом з нею на балконі будуть лише старші члени королівської сім'ї, які повною мірою виконують свої королівські обов'язки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Меган і Гаррі, а також принц Ендрю, який був позбавлений королівського патронажу та титулів через сексскандал, не з'являться на балконі. Публіка побачить там принца Чарльза, герцогиню Каміллу, принца Вільяма та герцогиню Кембриджську, які будуть, швидше за все, з трьома дітьми. Можливо також на балконі з'являться графиня Софі Вессекська та принц Едвард.

Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з Кейт та Вільямом та принцом Чарльзом / © Associated Press
Королева Єлизавета II на балконі Букінгемського палацу з Кейт та Вільямом та принцом Чарльзом / Associated Press

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