Рішення за королем: чи визнає Чарльз III дітей Меган та Гаррі принцами

Після смерті королеви Єлизавети II діти її онука принца Гаррі та Меган Маркл – Арчі та Лілібет – технічно мають право на титул Їхньої королівської Високості та титули принца та принцеси.

Правила, встановлені королем Георгом V 1917 року, означають, що Арчі та Лілі — як діти сина суверена — також тепер мають право на титули Його Королівської Високості, пише Telegraph.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

2021 року було висловлено припущення, що Чарльз — у спробі обмежити кількість ключових членів королівської родини — мав намір, коли він стане монархом, не допустити, щоб діти Гаррі та Меган стали принцом та принцесою. Але для того, щоб це фактично сталося, королю Чарльзу III необхідно буде видати патент на листи, який змінює право Арчі бути принцом і право Лілі бути принцесою.

Поки це не станеться Арчі та Лілі є принцом та принцесою, незалежно від того, вирішать їхні батьки використовувати титули чи ні.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

На сайті британської королівської родини поки що жодних змін до титулів дітей Сассекських не внесено. Королівські джерела повідомляють, що це питання вирішиться протягом найближчих десяти днів. Швидше за все, король Чарльз III висловить свою позицію щодо цього питання публічно, зробивши заяву чи випустивши стейтмент.

Король Чарльз III з Арчі та Лілі

Раніше герцогиня Меган стверджувала у гучному інтерв'ю Опрі Вінфрі про те, що Арчі не отримав титул принца через його расу. Однак, коли хлопчик народився 2019 року, він був надто далеко від лінії престолонаслідування і титул принца йому просто не надавався за правом народження, оскільки він був правнуком монархині, але не був первістком майбутнього короля (як, наприклад, старший син принца Вільяма і Кейт — Принц Джордж).

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Саме через це Арчі не став автоматично принцом. Але зараз все може змінитися. Зазначимо, Кейт і Вільям після сходження Чарльза на трон отримали титул Уельські, той самий, який багато років належав головному спадкоємцю трону — Чарльзу.

Докладніше про титули членів сім'ї ми розповідали раніше ось тут і докладно розбирали цю тему ось тут.

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