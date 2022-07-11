Ріта Ора в ефектному вбранні та під руку з коханим відвідала фінал Вімблдону

Ріта Ора та її коханий Тайка Вайтиті разом були присутні на фіналі чоловічого одиночного розряду на Вімблдоні.
Ріта одягла різнокольорову сукню від Вів'єн Вествуд, яку поєднала з коричневими туфлями на шнурівці та високих підборах зі шкіри крокодила. В руках співачка несла невелику чорну сумку на коротких ручках від Miu Miu, а з прикрас одягла численні намиста на шию, сережки, кілька каблучок, браслет та годинник.
Кучеряве волосся Ора зібрала шпилькою і зробила легкий денний макіяж.
Тайка був одягнений у білу сорочку, чорні широкі штани і взутий у білі кросівки. Режисер був у чорних сонцезахисних окулярах, білій бейсболці, а на руці у нього був годинник.
Фінал Вімблдона також відвідала британська акторка Кейт Вінслет та члени королівської родини – герцог та герцогиня Кембриджські.
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