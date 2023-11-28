Рівна спина та усмішка на обличчі: який вигляд має ідеальний реверанс принцеси Уельської

Ми вже неодноразово показували вам ідеальні реверанси дружини принца Вільяма.

Цей вона зробила перед покійною королевою Єлизаветою II, коли разом із принцом Вільямом була присутня на заході, щоб подякувати місцевим волонтерам та ключовим працівникам від благодійних організацій Беркшира, які мали того року працювати волонтерами або допомагати іншим у період Різдва у дворі Віндзорського замку. Фото було зроблено 8 грудня 2020 року, за два роки до того, як королева Єлизавета II мирно померла в замку Балморал.

Реверанс принцеси Уельської / Фото: Getty Images

На фото видно, як Кейт у довгому смарагдовому пальті ідеально виставила ліву ногу назад злегка присівши в колінах. При цьому вона мала рівну спину і усмішку на обличчі. З чим із чим, а з реверансами Кейт ніколи не мала жодних проблем.

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