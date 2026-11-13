Різдвяний концерт принцеси Кейт: стали відомі подробиці королівського заходу

Різдвяний концерт принцеси Уельської / © Associated Press

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Щорічний різдвяний концерт Together at Christmas (повна назва — Royal Carols: Together at Christmas), який організує принцеса Уельська Кетрін у Вестмінстерському абатстві, є важливою сучасною традицією британської королівської родини.

Принцеса Уельська ініціює захід за підтримки Королівського фонду (The Royal Foundation), а проходить він у Вестмінстерському абатстві, де 2011 року відбулося весілля Кейт і принца Вільяма.

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Різдвяний концерт принцеси Уельської / © Associated Press

Різдвяна служба проводиться уже шостий рік і покликана наголосити на важливості кохання, доброти та турботи одне про одного. Серед запрошених гостей будуть люди, які відіграли важливу роль у підтримці інших членів своїх громад.

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У програмі — традиційна та сучасна різдвяна музика, а також читання і виступи спеціальних гостей.

У рамках акції «П’ятнадцять різдвяних служб разом» також пройдуть громадські служби з виконанням різдвяних гімнів по всій Великій Британії, від Шетландських островів до Девона, пише Independent.

Різдвяний концерт принцеси Уельської / © Associated Press

2025 року принцеса разом з принцом Уельським та їхніми трьома дітьми була присутня на службі у Вестмінстерському абатстві, присвяченій любові в усіх її проявах. Організатори тоді заявили, що Кейт хотіла особливо вшанувати та подякувати людям по всій країні, які виявляють любов у своїх спільнотах, сприяючи створенню більш згуртованого та взаємопов’язаного суспільства.

Кандидатури гостей для участі у щорічній службі висуваються лордами-намісниками з усієї Великої Британії та благодійними організаціями, пов’язаними із членами королівської родини. Трансляція концерту вестиметься на каналах ITV1 та ITVX напередодні Різдва та вранці на Різдво.

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