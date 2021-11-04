Різдво для королеви: які плани у Єлизавети II і чи приїде монархиня до Сандрінгема

Різдво для королеви: які плани у Єлизавети II і чи приїде монархиня до Сандрінгема

Королева Єлизавета II згідно рекомендацій її лікарів зараз відпочиває від роботи і може виконувати лише деяку паперову роботу та проводити онлайн-аудієнції. Але попереду різдвяні свята, під час яких монархиня зазвичай була дуже активною.

Різдво 2021 року стане особливим для Її Величності, оскільки це буде перше Різдво, яке королева проведе без свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року.

За даними Daily Mirror, 95-річна Єлизавета II планує прийняти членів своєї сім'ї у Сандрінгемі після того, як минулого року провела різдвяні свята в ізоляції у Віндзорському замку. Букінгемський палац ще не підтвердив домовленості на цей рік, це Різдво має стати великим святом для Її Величності порівняно з минулим роком.

Королева Єлизавета II у Сандрінгемі / Associated Press

2020 року королева та її чоловік вперше за 33 роки провели Різдво та святковий сезон не в Сандрінгемі, а у Віндзорському замку. У січні 2021-го королівська пара вакцинувалася від коронавірусу, і навесні монархиня повернулася до виконання своїх обов'язків в офлайн. Є сподівання, що цього року Різдво для королеви мине у традиційному форматі.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Getty Images

Нагадаємо, Єлизаветі II довелося скасувати свій виступ на Фестивалі пам'яті у суботу, 13 листопада. Однак у палаці повідомили, що монархинч має намір бути присутньою на недільній службі пам'яті 14 листопада і ми побачимо її на публіці.

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