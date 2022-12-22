Різдво у Сандрінгемі: Меган Маркл розповіла, як уперше провела свята з королівською родиною

У документальному фільмі Netflix "Гаррі та Меган" герцогиня Сассекська розповіла, як вперше поїхала до Сандрінгема на Різдво і провела цей день із родиною принца Гаррі.

У фільмі Меган Маркл розповіла, що в те перше Різдво з родиною Гаррі вона почувалася неймовірно щасливою.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

"Я так яскраво пам'ятаю перше Різдво в Сандрінгемі. Телефоную мамі, а вона запитує: "Як справи?" А я така: "Боже мій, це приголомшливо. Це як велика родина, про яку я завжди мріяла. Було стільки енергії та веселощів", — згадує герцогиня.

Меган також розповіла, що за вечерею сиділа поруч із дідусем Гаррі принцом Філіпом. Вони мило балакали.

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

"О, ми балакали, і це було так прекрасно. І я говорила про це і говорила про те", - згадує Меган, а принц Гаррі додає: "Дідусь погано чув, мабуть, він міг не почути всю розмову". А Меган така: "О, ну, я думала, що все минуло дуже добре".

Меган і Гаррі на Різдво в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Поява Меган Маркл у Сандрінгемі була несподіваною, адже раніше не одружені партнери ніколи не запрошувалися до палацу. Але для Гаррі та Меган тоді зробили виняток. А ось Кейт Міддлтон 2010 року, будучи нареченою принца Вільяма, не відвідувала Сандрінгем і службу в церкві Святої Марії Магдалини.

Нагадаємо, цього року Меган та Гаррі відхилили запрошення короля Чарльза III провести свята у Сандрінгемі.

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