Різдво в Сандрінгемі скасовується: стали відомі причини такого рішення королеви Єлизавети II

Вчора ввечері стало відомо, що королева Єлизавета II змінить багаторічній традиції і не буде проводити прийдешнє Різдво в Сандрінгемі.

Букінгемський палац підтвердив це рішення, яке, як пише Sky News, є особистим і ухвалено після ретельного розгляду. Розбираємось докладніше, чому ж монархиня ухвалила таке рішення, і як мине її Різдво цього року?

Повідомляється, що Її Величність скасувала поїздку на зимові канікули до Сандрінгема через побоювання з приводу швидкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Натомість Єлизавета II відсвяткує Різдво у Віндзорському замку, де її відвідуватимуть найближчі родичі. Гості будуть дотримуватися всіх правил безпеки.

Також раніше ми повідомляли, щоб скасовано святковий обід королеви у Віндзорі для ширшого кола сім'ї, причина – не погане самопочуття королеви, а поширення коронавірусу.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зазначимо, протягом багатьох років стало традицією, що королева вирушає до свого маєтку в Норфолку у період із грудня до лютого у період свят. І повертається на роботу в лютому, приблизно в день смерті свого батька короля Георга VI – 6 лютого. Торік королева також не поїхала до Сандрінгема, свята вони з чоловіком принцом Філіпом проводили у Віндзорі.

Це також буде перше Різдво королеви без її чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького, який помер у квітні, хоча вона буде оточена іншими близькими членами сім'ї.

Королівська сім'я у Сандрінгемі / Associated Press

Читайте також: