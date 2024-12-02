Різдво в Сандрінгемі: стало відомо, чи запросив король Чарльз сина Гаррі і невістку Меган на свята

Британська королівська родина традиційно проведе різдвяні свята у своєму улюбленому зимовому маєтку – Сандрінгемському замку.
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл із дітьми живуть у США та від 2018 року не відвідували Сандрінгем, віддаючи перевагу проводити свята у вузькому сімейному колі в Каліфорнії.
Повідомляється, що цього року на тлі напружених стосунків між Гаррі та його батьком королем Чарльзом, монарх не запросив сина та невістку на Різдво, пише People, посилаючись на власні джерела. Таким чином Гаррі та Меган не приєднаються до членів королівської сім'ї на службі у церкві Святої Марії Магдалини.
Очікується, що пара, як і раніше, проведе святковий сезон у Каліфорнії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Кейт та принц Вільям з трьома дітьми вирушать до Сандрінгема і проведуть Різдво з компанії короля та королеви.
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