Різдво вже скоро: які подарунки дарує своїм співробітникам король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Зазвичай подробиці вечірок для королівського персоналу рідко публікуються, але колишній співробітник палацу розповів, як проходять ці вечори, і які незвичайні подарунки король Чарльз іноді дарує своїм співробітникам.

Співробітники Королівського двору зазвичай відзначають свято в Сент-Джеймському палаці. Це стосується і співробітників низки королівських резиденцій, включаючи маєток Гайгроув короля Чарльза.

Король Чарльз / © Associated Press

На цих вечірках зазвичай присутні й деякі члени королівської родини, включаючи монарха, який, як відомо, тішить своїх співробітників святковими подарунками на Різдво.

Реклама

В ексклюзивному інтерв’ю для Heart Bingo колишній королівський садівник Джек Стукс розповів, що цей вечір надасть співробітникам можливість краще дізнатися про королівську родину. Вони часто отримують листівки від короля, а також монарх дарує незвичайні подарунки, пише express.

«Всім співробітникам буде вручено подарунок від короля, який буде розподілено в Гайгроуві наступного дня після вечірки».

«Раніше мені дарували сільнички, перечниці та гірчичниці, чайні чашки та блюдця, склянки для води, глечики для води, таці, чайні тарілки та склянки. Більшість із них були прикрашені пір’ям принца Уельського. У перші кілька років моєї роботи у Гайгроуві ми також отримували різдвяний пудинг від короля. Коли король нарешті зайнявся виготовленням різдвяних листівок, ми всі отримали по одній листівці з власноручним підписом від нього та Камілли».

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому діти королеви Камілли цього року не приєднаються на Різдво до королівської родини в Сандрінгемі.