Різдвяна листівка Кембриджів: шанувальники роздивилися романтичний момент в кадрі

Минулого тижня герцог та герцогиня Кембриджські поділилися своєю святковою листівкою, фото було зроблено під час відпустки сім'ї в Йорданії 2021 року.

На фото Кембриджі позують на тлі пустельного пейзажу зі своїми дітьми: Джорджем, Шарлоттою та маленьким Луї. Всі вони одягнені в легкі та нейтральні речі, підібрані в одному стилі. Кейт у довгій сукні, її чоловік Вільям у такого ж кольору футболці-поло та світлих шортах, старший син Джордж у камуфляжній футболці та шортах, а Шарлотта та Луї у синіх вбраннях.

Шанувальники королівської пари в захопленні від такої теплої сімейної листівки. А користувачі соцмереж не лише відзначили дивовижну схожість принцеси Шарлотти з її прабабусею королевою Єлизаветою II, а й те, як Кейт поклала руку на коліно Вільяму, а він свою руку на її коліно.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

Останнім часом Кетрін та Вільям дедалі частіше демонструють на публіці почуття одне до одного. Хтось каже, що пара просто слідує прикладу принца Гаррі та герцогині Меган, які завжди тримаються за руки та обіймаються на публіці. Але, швидше за все, справа зовсім не в цьому. На знімках, зроблених Крісом Флойдом на честь десятої річниці весілля пари, вони також ніжно тримали одне одного за руки.

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