Різдвяна промова королеви: де подивитись і про що розповість Єлизавета II

Королева Єлизавета II скасувала поїздку на Різдво до Сандрінгема, але різдвяна промова Її Величності вийде у запланований час.

Зазвичай промова королеви транслюється напередодні Різдва – 24 грудня. Про що ж говоритиме монархиня цього року?

Швидше за все Єлизавета II згадає про те, яким був рік для Великої Британії та країн Співдружності, розповість про наслідки пандемії, про смерть її дорогого чоловіка принца Філіпа, і, швидше за все, знову подякує співробітникам NHS за їхні зусилля протягом усієї пандемії.

Різдвяний виступ королеви транслюватиметься одночасно на BBC One, ITV, Sky One та Sky News. Ви також зможете послухати його на BBC Radio Four і BBC iPlayer, а пізніше запис буде завантажено на вебсайт королівської сім'ї.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нагадаємо, цього року королева Єлизавета II вже вдруге проведе Різдво та свята у Віндзорі. Вперше за 33 роки це сталося минулого року, у розпал пандемії і ось зараз монархиня також скасувала поїздку, заявивши, що це було її особисте рішення з метою безпеки.

