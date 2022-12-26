Різдвяна промова короля: про що говорив Чарльз III у своєму першому зверненні до нації

У день Різдва по всій країні транслювалася перша різдвяна промова короля. На самому початку промови Чарльз згадав Її Величність, яка померла у вересні у віці 96 років. Звернення було записано у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де поховані королева Єлизавета II та принц Філіп. Саме тут у вересні відбувалася служба за королевою.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Я стою тут, у цій вишуканій каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, так близько до того місця, де моя дорога мати, покійна королева, спочиває з моїм дорогим батьком", - почав свою промову 74-річний король. "Я згадую про глибоко зворушливі листи, листівки та повідомлення, які багато хто з вас надсилав мені і моїй дружині, і я не можу віддячити вам за любов і співчуття, які ви продемонстрували до всієї нашої родини. Різдво — особливо важкий час для всіх нас, хто втратив близьких. Ми відчуваємо їхню відсутність у кожен знайомий період часу і згадуємо їх у кожній заповітній традиції", - сказав Чарльз III.

Далі король продовжив: "У всіх улюблених піснях "Про маленьке містечко Віфлеєм" ми співаємо про те, як "на твоїх темних вулицях сяє вічне світло". Віра моєї матері в силу цього світла була невід'ємною частиною її віри в Бога, а також її віри у людей, і я поділяю її всім своїм серцем. Доторкатися з добротою і співчуттям до життя інших і випромінювати світло в навколишній світ. У цьому суть нашої спільноти і сама основа нашого суспільства", - сказав монарх.

Різдвяна промова Чарльза стала першою за 70 років, яку промовив саме король. Вперше така традиція з'явилася завдяки прадіду Чарльза — королю Георгу V, який вимовив перше в історії королівське різдвяне звернення у Великій Британії та використав відносно невипробуване тоді ще радіо. Промова була сказана в Сандрінгемі 1932 року.

Королеві ж випав шанс провести першу телевізійну різдвяну трансляцію 1957 року. Протягом 70-річного періоду її правління різдвяне звернення стало хронікою її життя та життя нації.

Королева Єлизавета II 1957 року / Фото: Getty Images

А ось такий вигляд мало останнє послання королеви Єлизавети II на Різдво 2021 року.

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