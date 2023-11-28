Різдвяна традиція Кейт: принцесу Уельську бачили на шопінгу

Кажуть, у принцеси Уельської це своєрідна традиція перед Різдвом. У королівській родині є традиція відкривати подарунки напередодні Різдва, і це має бути якийсь жартівливий подарунок, не дуже дорогий і обов'язково кумедний. За такими подарунками принцеса ходить до магазину The Range. Це відомий дисконтний магазин, відомий своїми унікальними подарунками, яких ви не знайдете більше ніде, пише express.

Одна з відвідувачок якось зустріла там Кейт із дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. Кетрін трималася суворо і не йшла на поступки, коли її діти вередували і вимагали купити всілякі дрібниці. Це було давно, ще 2018 року, тоді Джордж та Шарлотта були ще маленькими. "Шарлотта тоді вередувала і сідала на підлогу, а її мати сказала їй: "Вставай, лялечко". А Джорджа цікавив якийсь "слиз динозавра", але його не було в списку покупок, а Кейт не відреагувала на примху сина", — згадує жінка.

Принцеса Уельська з сім'єю на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Є цікава історія про подарунки в королівській родині. 2015 року принц Гаррі подарував своїй покійній бабусі, королеві Єлизаветі II, шапочку для душу з написом: "Ain't life b***h". А Кейт і Вільям подарували того року Гаррі набір "Вирости свою власну дівчину", ніби натякаючи, що йому час знайти собі пару. Через рік Гаррі зустрів Меган Маркл. Хто б знав, що ця зустріч кардинально змінить життя принца і він ворогуватиме з членами королівської родини.

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