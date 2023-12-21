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Різдвяна традиція принців Вільяма та Гаррі, яка раптово перервалася: про що йдеться

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Різдвяна традиція принців Вільяма та Гаррі, яка раптово перервалася: про що йдеться

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Брати проводили час за цим заняттям щороку на Різдво до 2016-го.

Брати, які нині ворогують, зазвичай розпочинали святковий сезон у Сандрінгемі разом з іншими членами королівської родини, беручи участь у благодійному футбольному матчі з друзями та співробітниками маєтку.

Вільям і Гаррі зазвичай грали у протиборчих командах у гру, яка проходила на полі навпроти будинку пера Торі лорда Гревіла Говарда. Але, як пише express, ця традиція раптово обірвалася 2016 року, коли жоден із братів не з'явився на матчі, незважаючи на те, що обоє були запрошені.

Принци Вільям та Гаррі на матчі 2015 року / © Getty Images
Принци Вільям та Гаррі на матчі 2015 року / Фото: Getty Images

Повідомляється, що принц Вільям провів Різдво 2016 року в Беркширі з родиною своєї дружини Кейт та їхніми дітьми, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Від того часу їхня футбольна традиція напередодні Різдва не відновилася, і через розбіжності між принцами, схоже, вона навряд чи повернеться колись.

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Дата публікації
Перегляди
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