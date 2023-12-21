Різдвяна традиція принців Вільяма та Гаррі, яка раптово перервалася: про що йдеться

Брати проводили час за цим заняттям щороку на Різдво до 2016-го.

Брати, які нині ворогують, зазвичай розпочинали святковий сезон у Сандрінгемі разом з іншими членами королівської родини, беручи участь у благодійному футбольному матчі з друзями та співробітниками маєтку.

Вільям і Гаррі зазвичай грали у протиборчих командах у гру, яка проходила на полі навпроти будинку пера Торі лорда Гревіла Говарда. Але, як пише express, ця традиція раптово обірвалася 2016 року, коли жоден із братів не з'явився на матчі, незважаючи на те, що обоє були запрошені.

Принци Вільям та Гаррі на матчі 2015 року / Фото: Getty Images

Повідомляється, що принц Вільям провів Різдво 2016 року в Беркширі з родиною своєї дружини Кейт та їхніми дітьми, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. Від того часу їхня футбольна традиція напередодні Різдва не відновилася, і через розбіжності між принцами, схоже, вона навряд чи повернеться колись.

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