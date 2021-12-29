Різдвяні пантоміми: як принцеси Єлизавета та Маргарет брали участь у спектаклях

Нещодавно обговорювали талант герцогині Кембриджської грати на фортепіано.

Але не тільки Кетрін у королівській сім'ї має якісь таланти. У юні роки королева Єлизавета II, а тоді просто принцеса Єлизавета та її молодша сестра принцеса Маргарет брали участь у королівській пантомімі, яку показували глядачам напередодні Різдва.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Getty Images

Пантоміму "Аладдін" показували у Віндзорському замку. Різдвяні пантоміми виконувались у Віндзорі між 1941 та 1944 роками, першою з яких була "Попелюшка", в якій обидві принцеси грали головні ролі.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Getty Images

Пантоміми були поставлені в Залі Ватерлоо і були написані та спродюсовані Г'юбертом Таннаром, директором Королівської школи у Великому Віндзорському парку, пише rct.uk.

Принцеса Маргарет / Getty Images

Також читайте Віддала шану принцу Філіпу: королева Єлизавета II одягла особливу брошку на запис різдвяної промови

Серед виконавців ролей були також місцеві діти (деякі евакуйовані) та друзі принцес, яким час від часу допомагав персонал, що базувався в районі Віндзора. Публіка завжди була захопленою, і всі гроші, отримані від вступного внеску, йшли до Фонду вовни на постачання трикотажної вовни для виготовлення ковдр для збройних сил.

Принцеси Єлизавета та Маргарет / Getty Images

Принцеса Єлизавета з особливим трепетом ставилася до цих постановок, оскільки іноді їх приходив подивитися принц Філіп, її майбутній чоловік, в якого принцеса вже тоді була закохана.

Читайте також: