Різдвяні традиції королеви: які обов'язки візьме на себе король Чарльз III

У британській королівській родині вже потихеньку готуються до різдвяних свят. Король Чарльз III цього року вперше головуватиме на святковій службі і, ймовірно, за традицією, члени сім'ї вирушать на святкування до Сандрінгема.

Королева Єлизавета II дуже любила Різдво. І цей рік стане особливо важливим для членів її сім'ї та, зокрема, для короля Чарльза. Йому належить продовжити ті традиції, яких дотримувалася його дорога мати.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Перед своєю смертю у вересні королева Єлизавета II подарувала кілька різдвяних ялинок зі свого Віндзорського маєтку. Це традиція, закладена 1937 року її батьком, королем Георгом VI, і тепер цю роль візьме на себе Чарльз, повідомляє Hello!

Кожне Різдво королева жертвувала гроші декільком благодійним організаціям у Віндзорі, а також щорічно дарувала різдвяні ялинки Вестмінстерському абатству, собору Святого Павла, собору Святого Джайлса та церкви Канонгейт-Кірк в Единбурзі. Церкви та школи у районі Сандрінгема також отримували дерево від Її Величності.

Продовжуючи ще одну традицію свого батька, короля Георга VI і свого діда, Георга V, королева також пригощала своїх співробітників різдвяними пудингами. І новоспеченому королю належить продовжити цю традицію.

Відомо, що близько 1500 різдвяних пудингів, сплачених королевою через Таємний гаманець, роздавали співробітникам палаців, співробітникам придворного поштового відділення та палацової поліції. До кожного пудингу додавалася вітальна листівка від королеви та герцога Единбурзького.

Швидше за все тепер такі подарунки робитиме Чарльз та його дружина королева Камілла.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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