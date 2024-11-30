Різдвяний концерт принцеси Кейт: стало відомо, хто приїде підтримати дружину принца Вільяма

Батьки принцеси Кейт – Керолл та Майкл Міддлтони збираються відвідати різдвяний концерт Together at Christmas, який відбудеться 6 грудня у Вестмінстерському абатстві.
Очікується, що Міддлтони нададуть щиру підтримку своїй дочці, принцесі Уельській, під час її різдвяного концерту, який є щорічною традицією, ініційованою Кейт, що демонструє її відданість підтримки святкового духу та благодійним починанням.
Концерт Together at Christmas стане першою святковою подією у календарі Кейт після завершення нею профілактичної хіміотерапії від раку у вересні цього року. Кетрін проводить щорічний захід від 2021 року, щоб вшановувати людей, які підтримують нужденних.
Керол і Майкл вже відвідували захід 2021 та 2022 роках, щоб продемонструвати свою підтримку дочці. Сестра Кейт, Піппа та її чоловік Джеймс Метьюз, а також брат Джеймс Міддлтон також відвідували захід у попередні роки і, очікується, що відвідають і цього року.
Нагадаємо, раніше ми вже писали, де проведуть свята Кейт та Вільям Уельські.
Читайте також:
- Чарівна Кейт: згадуємо п'ять найгламурніших і мерехтливих суконь принцеси
- Принцеса Кейт написала звернення до людей: що сказала дружина принца Вільяма
- Лист до палацу: як написати, щоб вам відповіла принцеса Уельська