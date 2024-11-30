Різдвяний концерт принцеси Кейт: стало відомо, хто приїде підтримати дружину принца Вільяма

Очікується, що Міддлтони нададуть щиру підтримку своїй дочці, принцесі Уельській, під час її різдвяного концерту, який є щорічною традицією, ініційованою Кейт, що демонструє її відданість підтримки святкового духу та благодійним починанням.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Концерт Together at Christmas стане першою святковою подією у календарі Кейт після завершення нею профілактичної хіміотерапії від раку у вересні цього року. Кетрін проводить щорічний захід від 2021 року, щоб вшановувати людей, які підтримують нужденних.

Керол та Майкл Міддлтони на концерті Together at Christmas / Фото: Getty Images

Керол і Майкл вже відвідували захід 2021 та 2022 роках, щоб продемонструвати свою підтримку дочці. Сестра Кейт, Піппа та її чоловік Джеймс Метьюз, а також брат Джеймс Міддлтон також відвідували захід у попередні роки і, очікується, що відвідають і цього року.

Піппа Міддлтон із чоловіком Джеймсом на концерті Together at Christmas / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми вже писали, де проведуть свята Кейт та Вільям Уельські.

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