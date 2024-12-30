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Різдвяний образ принца Джорджа підбирали до луку його матері принцеси Кейт: шанувальники помітили цікаву деталь

Різдвяний образ принца Джорджа підбирали до луку його матері принцеси Кейт: шанувальники помітили цікаву деталь

Принцеса Кейт та принц Джордж / Фото: Associated Press

11-річний син принцеси Уельської та принца Вільяма – принц Джордж – разом із сім'єю був на службі у церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі у різдвяний ранок.

Того дня принц Джордж був одягнений в елегантний костюм для святкового виходу, що пасував до образів його молодшого брата Луї і батька, принца Вільяма. Джордж одягнув темно-синє пальто, штани та зелену картату краватку, яка, як помітили багато королівських шанувальників, чудово пасувала до шарфу його матері, принцеси Кейт.

Принцеса Кейт та королева Камілла / © Getty Images
Принцеса Кейт та королева Камілла / Фото: Getty Images

"Якщо подивитися на краватку принца Джорджа, то вона, схоже, пасує до шарфа його мами".

"Люблю краватку принца Джорджа, вона пасує до шарфу принцеси Кетрін".

Шанувальники королівської родини не лише помітили, наскільки краватка Джорджа схожа на шарф його мами, але й поспішили прокоментувати, як виріс принц Джордж за цей рік, пише express.co.uk.

Принц Джордж / © Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зараз принц Джордж посідає друге місце в черзі на престол після свого батька принца Вільяма, який стане королем після смерті короля Чарльза ІІІ.

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