Різдвяну листівку Меган і Гаррі порівнюють із популярним фото принцеси Діани

Різдвяна листівка принца Гаррі та Меган Маркл з їхніми дітьми – Арчі та Лілібет – нагадала багатьом королівським шанувальникам фото принцеси Діани з її синами. А саме, яким теплим був зв'язок Діани з її хлопчиками – принцами Вільямом та Гаррі.
Покійна принцеса Уельська Діана зламала королівський шаблон своїм способом виховання принца Вільяма та принца Гаррі. Вона брала синів із собою в королівські тури в дитинстві та водила їх у улюблені дитячі місця, такі як тематичні парки та McDonald's, коли вони підросли, та знайомила їх із реальними проблемами, включаючи безпритульність, через благодійні організації, які вона підтримувала.
Це те саме фото, з яким порівнюють знімок Сассекських. На ньому принцеса Діана обіймає своїх синів на палубі яхти Britannia у Торонто, 23 жовтня 1991 року. Принцеса одягнена в костюмі від Moschino.
Тактильний підхід Діани до людей також поширювався на її публічні прояви прихильності до її хлопчиків. Меган і Гаррі, схоже, дотримуються таких самих тактильних правил щодо своїх дітей.
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