Різдвяну листівку Меган і Гаррі порівнюють із популярним фото принцеси Діани

Різдвяна листівка принца Гаррі та Меган Маркл з їхніми дітьми – Арчі та Лілібет – нагадала багатьом королівським шанувальникам фото принцеси Діани з її синами. А саме, яким теплим був зв'язок Діани з її хлопчиками – принцами Вільямом та Гаррі.

Покійна принцеса Уельська Діана зламала королівський шаблон своїм способом виховання принца Вільяма та принца Гаррі. Вона брала синів із собою в королівські тури в дитинстві та водила їх у улюблені дитячі місця, такі як тематичні парки та McDonald's, коли вони підросли, та знайомила їх із реальними проблемами, включаючи безпритульність, через благодійні організації, які вона підтримувала.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

Це те саме фото, з яким порівнюють знімок Сассекських. На ньому принцеса Діана обіймає своїх синів на палубі яхти Britannia у Торонто, 23 жовтня 1991 року. Принцеса одягнена в костюмі від Moschino.

Принцеса Діана обіймає своїх синів принца Вільяма та принца Гаррі на палубі яхти Britannia у Торонто, 23 жовтня 1991 року. Принцеса одягнена в костюм від Moschino / Фото: Getty Images

Тактильний підхід Діани до людей також поширювався на її публічні прояви прихильності до її хлопчиків. Меган і Гаррі, схоже, дотримуються таких самих тактильних правил щодо своїх дітей.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

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