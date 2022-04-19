Роби, як вони: чого російське суспільство може навчити історія антивоєнного руху у США

Роби, як вони: чого російське суспільство може навчити історія антивоєнного руху у США

Ми часто чуємо від росіян, які нібито не підтримують війну Росії з Україною: "Що ми можемо зробити?". Історія знає багато різних антивоєнних рухів. Усі вони були досить ефективними, але жоден із них не минула без жертв, на які, певне, російське суспільство заради миру в Україні йти не готове. Пропонуємо вам згадати, як американське суспільство боролося за мир проти війни у В'єтнамі.

Війна у В'єтнамі тривала досить довго. Події почали розвиватися від 1955 року та тривали до 1975-го. Широкомасштабне втручання США почалося 1965 року і тривало до 1973-го.

Всі ці роки американське суспільство досить активно виборювало мир і протестувало проти участі американських військовослужбовців у війні на далекому континенті.

Початок протестного руху та його передумови

Студентка тікає від балончика зі сльозогінним газом і під час антивоєнної акції протесту в кампусі Вісконсінського університету в Медісоні, 18 жовтня 1967 року. / Associated Press

Час від початку 60-х до початку 70-х часто називають в Америці "бурхливим десятиліттям". Основною причиною бур у американському суспільстві була, звичайно, війна у В'єтнамі. Але й без неї у країні вистачало приводів для протестів.

У радянські часи дуже любили порівнювати молодіжний рух у США з комуністичним у Росії, але природа цих явищ була зовсім різною. Молодіжний протестний рух в Америці виник не зі злиднів, а, навпаки, з достатку. І ніколи не мало яскраво вираженого комуністичного характеру.

Початок руху припав на 1960-1961 роки і включав "сидячі демонстрації" проти расової сегрегації. Ідеї Мартіна Лютера Кінга про ненасильницький протест знайшли широкий відгук у суспільстві.

1964 року, ще до початку активних дій уряду у В'єтнамі, у Каліфорнійському університеті Берклі відбулася серія заворушень та демонстрацій. Студенти університету висловлювали своє невдоволення зовнішньою та внутрішньою політикою американського уряду.

Таким чином, до початку війни градус невдоволення існуючим суспільним устроєм був досить високий.

Початок антивоєнних протестів

Байкери, які прибули, щоб зупинити антивоєнний протест у Берклі, 21 листопада 1965 року. / Associated Press

Від 1965 року протестний рух набув яскраво вираженого антивоєнного характеру. Війна у В'єтнамі торкалася насамперед молоді, тому головною рушійною силою руху стали студенти та молоді люди.

Молоде покоління американського суспільства, виховане у демократичній традиції, не готове було миритися з тим, що США вилили всю міць своєї військової машини на маленьку державу на іншому континенті. Протестувальники вимагали від уряду вивести війська та надати народам Південно-Східної Азії право на самовизначення.

Методи боротьби

Студенти університету штату Вісконсін проводять акцію протесту проти вербування в армію в кампусі та проти війни у В'єтнамі, 17 жовтня 1967 року. / Associated Press

Кожен четвертий коледж протестував проти обов'язкової служби в армії та навіть проти присутності армійських вербувальників на території студентських містечок. Окрім уже звичних маршів та демонстрацій, починають проводитися семінари, присвячені антивоєнним проблемам.

У пресу просочується інформація про звірства армії проти мирних жителів.

Також дуже поширеним способом боротьби стала масова відмова ставати на військовий облік і служити в армії. Порядок денний часто публічно спалюється.

Протестувальники перевертають поліцейську машину під час антивоєнної акції протесту у кампусі Вісконсінського університету в Медісоні 12 лютого 1970 року / Associated Press

Поступово протести радикалізуються. Протестувальники перекривають дороги, організовують сидячі страйки на сходах Пентагону, у центрах призовників, на залізничних коліях під час перевезення ними військових.

Жертви протестного руху

Демонстрант на тротуарі та поліція з кийками, поліцейський праворуч витягнув свій службовий револьвер на антивоєнній демонстрації у Лінкольн-парку в районі «Старе місто» на північному боці Чикаго 27 серпня. 1968 р. / Associated Press

За шість місяців 1969 року 29 студентів-протестувальників було вбито поліцейськими. Було зафіксовано 8 випадків громадського самоспалення, 84 вибухи та підпалу.

Після вторгнення американців до Камбоджі, у травні 1970 року відбулася студентська демонстрація у місті Кент, штат Огайо. Під час розгону демонстрантів гвардійці відкрили вогонь по натовпу, внаслідок чого загинуло 4 та поранено 9 студентів.

Дівчата покладають квіти біля Меморіальної каплиці Ріверсайд у Нью-Йорку, де 7 травня 1970 року проходила служба на честь 20-річного Джеффрі Міллера, одного зі студентів, убитих кількома днями раніше, коли національні гвардійці відкрили вогонь під час мітингу в кампусі Кентського. Огайо. / Associated Press

Ці події спровокували початок страйку за участю 4 млн учнів шкіл та коледжів. По всій країні одночасно було закрито понад 800 навчальних закладів. Поліція провела масові арешти.

У Джексонівському університеті (штат Міссісіпі) у схожому інциденті від вогню поліції загинули двоє людей і 12 було поранено.

Чоловік отримує першу допомогу в Грант-парку в Чикаго під час зіткнення між поліцією та антивоєнними демонстрантами, 28 серпня 1968 року. / Associated Press

Під час демонстрації миру у Вашингтоні 1971 року було затримано 12614 осіб. Дезертирів налічувалося 400 000 рядових. За наказом уряду США до в'язниці посадили 3250 осіб учасників руху опору та призовників.

Знаменитості, що взяли участь в антивоєнному русі

Проти війни виступав знаменитий боксер Мухаммед Алі. Він відмовився йти до армії, за це був позбавлений боксерської ліцензії та практично вигнаний зі спорту. Крім того, його засудили до 5 років в'язниці та штрафу в 10 000 доларів. Цей вирок скасували 1971 року. Мухаммед Алі говорив, що його сумління не дозволяє йому стріляти в бідних голодних людей, які не завдали йому нічого поганого.

Боксер Мухаммед Алі відвідав клініку у Новому Орлеані 1 серпня 1978 р. / Associated Press

1969 року Джон Леннон провів за власний кошт дев'ятимісячну міжнародну кампанію боротьби за мир. Цього ж року Леннон та Йоко Оно влаштували свій знаменитий лежачий протест у амстердамському готелі "Гілтон", пропагуючи мир і ненасильство та вимагаючи закінчення війни у В'єтнамі. 1972-1973 роках Леннон брав активну участь у масових антивоєнних демонстраціях, мітингах та концертах.

Джон Леннон та Йоко Оно під час лежачого протесту проти війни у В'єтнамі / Getty Images

Проти війни у В'єтнамі виступав також популярний актор, співак та режисер Дін Рід, який влаштовував концерти, весь збір від яких йшов ув'язненим, затриманим на антивоєнних демонстраціях.

Ветерани війни та протестний рух

1967 року виникло ще одне крило протестного руху "Ветерани проти війни". Ветерани В'єтнамської війни приїхали до Вашингтона на акцію протесту, яка тривала шість днів. За це президент Ніксон вирішив позбавити їх статусу ветеранів.

Поліція заарештовувала 100 людей, але на їхнє місце приходило ще 1000 нових протестувальників. Кульмінацією акції протесту стала акція, на якій ветерани кинули до будівлі Капітолію тисячі медалей.

Результати боротьби

Антивоєнні демонстранти на Елліпсі у Вашингтоні 9 травня 1970 року. / Associated Press

Всі ці зусилля не минули даремно — вже до 1972 року громадська думка була майже повністю на боці протестувальників. У квітні 1972 року 73 відсотки американців підтримували припинення війни та вимогу виведення американських військ з В'єтнаму. 1973 року війна США фактично завершилася повним виведенням військ.

Зіткнення студентів Колумбійського університету і поліції Нью-Йорка під час антивоєнних протестів 25 квітня 1972 року в районі Морнінгсайд-Гайтс на Мангеттені в Нью-Йорку. / Associated Press

Як бачите, будь-який протестний рух має жертв , але водночас він не минає безслідно. Жаль, що заради миру і навіть заради життя своїх дітей російські громадяни не готові ризикувати своїм комфортом, свободою і тим більше життям. Крім того, російська молодь і сама, здається, не готова боротися за своє майбутнє та своє життя.

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