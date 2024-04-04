Робила акцент на декольте і носила іншу зачіску: якою була королева Летиція до зустрічі з королем

У листопаді 2003 року стало відомо про заручини спадкового принца Іспанії Феліпе з тележурналісткою Летицією Ортіс.

Любов до журналістики у Летиції виявилася ще під час навчання. Майбутня королева здобула ступінь бакалавра журналістики в Мадридському університеті Комплутенсі, а також ступінь магістра аудіовізуальної журналістики в Інституті досліджень аудіовізуальної журналістики.

Летиція Ортіс 2003 року / Фото: Getty Images

В університеті вона була інтерном у газеті "La Nueva España", працювала в газеті ABC та в агентстві новин EFE. Після закінчення університету Летиція деякий час працювала в газеті Siglo XXI в Мексиці.

Повернувшись до Іспанії, вона продовжила кар'єру в іспанській філії економічного телевізійного каналу Блумберга, а потім перейшла до телекомпанії CNN+.

Коли Летиція та принц Феліпе познайомилися, вона працювала на телебаченні. Про те, як майбутній король Іспанії закохався у простолюдинку, ми вам уже розповідали. А ось такий вигляд мала в ті роки майбутня королева та мати спадкоємців короля Філіпа VI.

Летиція Ортіс 2003 року / Фото: Getty Images

У ті роки Летиція носила сукні з досить пікантними декольте, а волосся фарбувала у світліший відтінок, ніж носить зараз.

Королева Летиція 2024 року / Фото: Getty Images

Королівське весілля відбулося 22 травня 2004 року у соборі Альмудена у Мадриді. У шлюбі у Летиції та Феліпе народилося дві дочки – принцеса Леонор та інфанта Софія.

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