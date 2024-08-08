Робила не лише жовто-блакитний макіяж: роздивляємося патріотичний манікюр Ярослави Магучіх

Патріотизм спортсменки проявлявся у найменших деталях.
Після свого виступу на літніх Олімпійських іграх у Парижі українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала світовою зіркою. Про 22-річну дівчину пишуть світові та українські ЗМІ, адже вона завоювала не лише "золото", а й запам’яталася патріотичним образом.
Спортсменка вже традиційно заплела волосся у два колоска і зробила жовто-блакитний макіяж очей, однак це не все, бо також у неї був патріотичний манікюр.
Нігті Ярослава нафарбувала прозорим лаком і зробила на них візерунки блакитним та жовтим кольорами - абстрактні смужки на деяких нігтях. Такий дизайн мав дуже милий вигляд та ідеально пасував до її форми.
Також увагу Ярослава привернула своїм відпочинком, адже дрімала у спальнику між виступами. За це дівчину назвали "сплячою красунею" однак такі її дії було легко пояснити, адже відпочинок допомагає відновитися перед наступним стрибком і в результаті приніс Магучіх перемогу.
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