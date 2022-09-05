Робила селфі і вболівала за Серену: Ешлі Грем на трибунах чемпіонату з тенісу

Модель plus size Ешлі Грем активно вболівала за Серену Вільямс під час Відкритого чемпіонату США у Нью-Йорку.

40-річна Серена Вільямс програла останній тенісний матч у кар'єрі під овації стадіону. Вона програла австралійці Айлі Томлянович у третьому колі чемпіонату US Open. Попри програш, стадіон аплодував Вільямс стоячи. Тенісистка після гри підтвердила свої наміри залишити великий спорт.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі Грем дуже активно вболівала за Серену на трибунах. Мати трьох дітей була одягнена у чорний топ на бретельках та білі штани з накладними кишенями.

Вона розпустила довге волосся, зробила легкий денний макіяж і встигла повболівати і навіть зробити кілька селфі.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі також була серед уболівальників на трибунах у перший день Відкритого чемпіонату США 2022 року в Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінг USTA в Нью-Йорку.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

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