Робила селфі і вболівала за Серену: Ешлі Грем на трибунах чемпіонату з тенісу

Модель plus size Ешлі Грем активно вболівала за Серену Вільямс під час Відкритого чемпіонату США у Нью-Йорку.
40-річна Серена Вільямс програла останній тенісний матч у кар'єрі під овації стадіону. Вона програла австралійці Айлі Томлянович у третьому колі чемпіонату US Open. Попри програш, стадіон аплодував Вільямс стоячи. Тенісистка після гри підтвердила свої наміри залишити великий спорт.
Ешлі Грем дуже активно вболівала за Серену на трибунах. Мати трьох дітей була одягнена у чорний топ на бретельках та білі штани з накладними кишенями.
Вона розпустила довге волосся, зробила легкий денний макіяж і встигла повболівати і навіть зробити кілька селфі.
Ешлі також була серед уболівальників на трибунах у перший день Відкритого чемпіонату США 2022 року в Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінг USTA в Нью-Йорку.
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