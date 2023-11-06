Робила те, що зазвичай заборонено: королеву Летицію заскочили фотографи на вулиці

Нещодавно ми розповідали, як королева Летиція відвідала кінофестиваль Opera Prima у кінотеатрі Cine Moncayo у Туделі.

Під час заходу королівська особа продемонструвала стильний лук у вовняній сукні від Cortana та взута у високі шкіряні чоботи Nina Ricci.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція охоче спілкувалася з людьми, які прибули її привітати до кінотеатру. Вона підійшла до огорожі разом із охороною та вітала публіку, тиснула всім руки, а також не відмовила в автографі одній дамі.

Відомо, що членами британської королівської сім'ї заборонено давати автографи, це забороняється з метою того, щоб ніхто не міг підробити підпис королівських осіб. Але в іспанському королівстві такого немає.

Також на цьому ж заході якась незнайомка хотіла поплескати по щоці королеву Летицію, і реакція дружини короля Філіпа VI не забарилася.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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