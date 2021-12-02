Робила вінки та різдвяні прикраси: графиня Софі на офіційному заході

Графіня Вессекська Софі 1 грудня, в перший день календарної зими виконувала свої королівські обов'язки.

Софі відвідала Ініціативу з питань інвалідності, щоб відзначити Міжнародний день людей з інвалідністю у Камберлі. Під час візиту Її Королівська Високість взяла участь у музичній та театральній постановці, а також у кількох майстернях, де вона допомагала створювати шоколадні різдвяні скульптури та різдвяні вінки.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

Приїхала Софі на цю зустріч у яскраво-синьому пальті та оливкових штанях-кльош, підібравши до них замшеві черевики на підборах. Під пальтом у неї був синій джемпер та біла сорочка під ним. Графиня зібрала частину волосся ззаду шпилькою і одягла золоті сережки. Вона була усміхненою і в чудовому настрої.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

До речі, а ви знали, що напередодні Різдва та свят можна написати листа до палацу та отримати листівку у відповідь. Як написати графині Софі та її чоловікові принцу Едвардові, ми вам розповідали тут.

Графиня Весекська Софі / Getty Images

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