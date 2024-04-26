Робила, як Меган: який вигляд мала королева Максима під час вагітності

Вони одружилися 2002 року, а вже восени 2003 року у них народилася перша дочка – спадкова принцеса Катаріна-Амалія. За два роки 2005-го Максима завагітніла другою дитиною.

На цьому фото тоді ще спадкова принцеса Максима відвідує музей Морі 18 квітня 2005 року в Токіо. Вона одягнена в гірчичний жакет з поясом і штани. Максима тримає руку на своєму вагітному животі, як зазвичай за звичкою роблять багато вагітних жінок.

Королева Максима під час другої вагітності 2005 року / Фото: Getty Images

До речі, Меган, герцогиню Сассекську, коли вона була вагітна первістком – принцом Арчі – за це сильно критикувала британська преса.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мали принцеси та королеви у цікавому стані.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з дочками / Фото: Getty Images

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