Роботи не боїться: онука королеви Єлизавети II підробляла влітку в садовому центрі

18-річна внучка королеви Єлизавети II – дочка графа та графині Вессекських – леді Луїза Віндзор – все літо підробляла в садовому центрі, поки чекала на свої результати шкільних іспитів.

Повідомляється, що Луїза заробляла 6,83 фунти стерлінгів на годину, а покупці хвалили її за роботу і зазначали, що вона була дуже уважною та ввічливою. Вона зустрічала гостей, працювала на касі, а також обрізала та саджала рослини.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Учора стало відомо, що Луїза отримала свої результати A-level, а Букінгемський палац підтвердив, що вона вивчатиме англійську мову в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Це той самий університет, у якому навчалися принц Вільям та Кейт Міддлтон, де й почалися їхні стосунки.

Кейт, нагадаємо, вивчала в цьому університеті історію мистецтва, а її чоловік принц Вільям, згадуючи університетські роки, говорив, що час, проведений там, був найкращим часом у його житті.

У Букінгемському палаці заявили: "Отримавши сьогодні результати A-level, леді Луїза у вересні почне вивчати англійську мову в Сент-Ендрюському університеті".

Леді Луїза Віндзор із батьками / Фото: Getty Images

Вітаємо Луїзу та її батьків, адже раніше графиня Софі Весекська казала, що не тиснутиме на дочку і не змушуватиме її вступати до університету, якщо та не захоче. Але самій Софі дуже цього хотілося б.

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