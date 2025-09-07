Робить це нечасто: король Чарльз прокоментував стан свого здоров’я

Король Чарльз / © Associated Press

Цього тижня король відвідав університетську лікарню Мідленд-Метрополітен у Сметвіку. Він зустрівся із пацієнтами, які проходять лікування від онкологічних захворювань. Монарх прибув сюди, щоб офіційно відкрити новий медичний центр та зустрітися з його персоналом, пацієнтами та волонтерами.

«Я не такий вже й „поганий“», — сказав король Чарльз одному з пацієнтів, коли його запитали про одужання, цитує його слова журнал People. «Половина проблеми — вчасно виявити це, чи не так?» — сказав король і додав: «Найпрекрасніше, я думаю, що вони все краще і краще справляються з цими речами. Проблема у тому, що завжди є надія».

Король Чарльз розмовляє з пацієнтом у лікарні / © Getty Images

Король Чарльз нечасто говорить про своє здоров’я, і цей коментар не був єдиним, який він зробив про своє самопочуття.

Монарх зустрівся з 85-річною Жаклін Пейдж в одному з відділень інтенсивної терапії для людей похилого віку в лікарні, де вона сказала йому, що «виснажується». Чарльз у відповідь пожартував: «Я знаю, це жахливо, і я вже це зрозумів. Коли тобі більше 70-ти, ці штуки працюють не так добре».

Нагадаємо, у листопаді королю Чарльзу виповниться 77 років. Поки не відомо, як відбуватимуться святкування дня народження монарха, але, найімовірніше, це буде у приватній обстановці.