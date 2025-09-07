- Дата публікації
Робить це нечасто: король Чарльз прокоментував стан свого здоров’я
Король Чарльз під час нещодавнього заходу поділився рідкісною інформацією щодо стану свого здоров’я, оскільки його лікування від раку продовжується.
Цього тижня король відвідав університетську лікарню Мідленд-Метрополітен у Сметвіку. Він зустрівся із пацієнтами, які проходять лікування від онкологічних захворювань. Монарх прибув сюди, щоб офіційно відкрити новий медичний центр та зустрітися з його персоналом, пацієнтами та волонтерами.
«Я не такий вже й „поганий“», — сказав король Чарльз одному з пацієнтів, коли його запитали про одужання, цитує його слова журнал People. «Половина проблеми — вчасно виявити це, чи не так?» — сказав король і додав: «Найпрекрасніше, я думаю, що вони все краще і краще справляються з цими речами. Проблема у тому, що завжди є надія».
Король Чарльз нечасто говорить про своє здоров’я, і цей коментар не був єдиним, який він зробив про своє самопочуття.
Монарх зустрівся з 85-річною Жаклін Пейдж в одному з відділень інтенсивної терапії для людей похилого віку в лікарні, де вона сказала йому, що «виснажується». Чарльз у відповідь пожартував: «Я знаю, це жахливо, і я вже це зрозумів. Коли тобі більше 70-ти, ці штуки працюють не так добре».
Нагадаємо, у листопаді королю Чарльзу виповниться 77 років. Поки не відомо, як відбуватимуться святкування дня народження монарха, але, найімовірніше, це буде у приватній обстановці.