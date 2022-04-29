Рольові ігри пропагандистів: "Сестри перемоги" позували у костюмах медсестер біля російських танків

Коли російських військових злочинців судитимуть за все, що вони наробили на нашій землі, до довгого обвинувального списку вчинених злочинів варто додати ще й "пропаганду вульгарності".

Виявляється, на окупованих територіях російські пропагандисти активно використовують дівчат у пропагандистських цілях. У Луганській області організовано групу підтримки російського вторгнення під назвою "Сестри перемоги".

Сестри перемоги

Сестри перемоги

Дівчата одягають костюми медсестер, які підозріло нагадують асортимент секс-шопів, з емблемою "Z" на рукавах і зверху червоного хреста та позують з окупаційними військами. Також псевдомедсестри роблять пропагандистські ролики, в яких співають та танцюють. Тексти пісень приблизно такі:

"Священные земли, победный май, Россииииия"

Виконують дівчата й класичний репертуар:

"Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.

Так пусть же Красная

Сжимает властно

Свой штык мозолистой рукой,

И все должны мы

Неудержимо

Идти в последний смертный бой!"

Дівчата, можна сказати, борються на передньому краї російської пропаганди, надихаючи вбивць та ґвалтівників знищити ще більше українців, зруйнувати їхні будинки та пограбувати квартири.

Сестри перемоги

У всіх учасниць у профілі Instagram гасло "Переможемо ворога разом, хай живе наша велика армія!".

Серед "Сестер" перважно молоді дівчата, зокрема, Олена Бойко.

Олена Бойко

19-річна Віолетта Москаленко, яка має понад 3000 передплатників у Instagram, — модель, яка брала участь у Luhansk Fashion Week.

Фото _violetka_konfetkaa

Валерія

Валерія

Анастасія Мігаль – студентка Луганської академії внутрішніх справ імені Е.А.Дидоренка.

Анастасія Мігаль

Багато "сестр" явно зловживають ін'єкційною косметологією і виглядають відверто вульгарно, як, втім, і весь "російський світ".

Сестри перемоги

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