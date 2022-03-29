Роман Абрамович: що відомо про мільярдера, наближеного до Путіна

Роман Абрамович – російський олігарх та колишній власник ФК "Челсі", який виконує обов'язки неофіційного представника президента Путіна на переговорах з Україною. Докладніше про те, хто такий Абрамович і яке відношення має до Путіна, розповідаємо в матеріалі.

Роман Аркадійович Абрамович, народився 24 жовтня 1966 року у російському місті Саратов. Російський, ізраїльський та португальський підприємець, мільярдер та державний діяч. З 10 березня 2022 року перебуває під санкціями британського уряду як особа, яка тісно пов'язана з Кремлем, а від 15 березня того ж року — під санкціями Європейського союзу як російський олігарх, який має давні та близькі зв'язки з Володимиром Путіним.

Роман Абрамович / Getty Images

Дитинство і юність

Мати Романа – Ірина Михайленко, українка, померла, коли синові був один рік. Сім'я Ірини втекла з України до Саратова в перші дні Другої світової війни. Була викладачкою музики. Батько Аарон (Аркадій) – єврей, його батьки були білоруськими євреями, жили у Білорусії, а потім у Литві. Після входження у серпні 1940 року Литви до складу СРСР влада провела депортацію антирадянського населення. Серед нього були дід та бабуся Абрамовича разом із трьома дітьми. Вони були вивезені та розлучені. Дід помер у таборі НКВС у селищі Решети Красноярського Краю.

Роман ріс і виховувався в сім'ї дядька Лейба Абрамовича і жив у місті Ухта. Пізніше 1974 року переїхав до Москви до свого другого дядька Абрама Абрамовича. 1983 року закінчив московську середню школу № 232 і вступив до Ухтинського індустріального інституту на лісотехнічний факультет. Вчитися не любив, але мав відмінні організаторські здібності. 2000 року закінчив Московську державну юридичну академію.

У 1984—1986 роках проходив термінову військову службу рядовим автовзводом 51-го арсеналу ГРАУ в Кіржачі.

Початок кар'єри

Роман Абрамович / Getty Images

Починав трудову діяльність як робітник-механік 1987-1989 років. Наприкінці 1980-х придбав кооператив "Уют", офіційна діяльність якого полягала у виробництві іграшок із полімерних матеріалів. Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х займався малим бізнесом (виробництво, потім — посередницькі та торгові операції), згодом переключившись на нафто-трейдерську діяльність. Також 1990-х заснував низку фірм. Пізніше зблизився з Борисом Березовським та сім'єю російського президента Бориса Єльцина. Його організаторські здібності допомогли Роману мати потрібні знайомства і контакти.

1991-1993 років був директором малого підприємства АВК у Москві, займався комерційною та посередницькою діяльністю, а також перепродажем нафтопродуктів.

1996-го Роман Абрамович увійшов до складу ради директорів АТ "Ноябрьскнефтегаз", а також очолив московське представництво "Сібнєфті", а у вересні 1996-го був обраний акціонерами в раду директорів "Сібнєфті". У грудні 1999 року статки Абрамовича оцінювалися в $1,4 млрд. З 2000 до 2008 років мільярдер був губернатором віддаленої Чукотської області.

Покупка ФК "Челсі"

Роман Абрамович / Associated Press

Влітку 2003 року Абрамович купив англійський футбольний клуб "Челсі", що перебував на межі розорення, виплатив його борги і укомплектував команду дорогими футболістами. Ходили чутки, що Роман хотів придбати російський клуб ЦСКА, але угода не відбулася. Від моменту придбання "Челсі" Абрамович фактично переїхав до Великої Британії. Після вторгнення Росії в Україну та запровадження у зв'язку з цим санкцій проти російських олігархів Абрамович ухвалив рішення продати футбольний клуб .

Статки

Роман Абрамович перебуває у топі найбагатших людей Великої Британії. Згідно зі щорічним рейтингом найбагатших людей світу, опублікованому Forbes у березні 2009 року, підприємець посів 51 місце у списку мільярдерів з усього світу, а також посів другий рядок у списку російських мільярдерів з капіталом $8,5 млрд доларів США. Як стверджують британські експерти, Абрамович не сплачує британських податків, передбачених для британських податкових резидентів, оскільки має особливий non-domicile status.

Яхти, літаки та нерухомість

За даними на 2011 рік безпосередньо на ім'я Абрамовича були записані 2 будинки у Великій Британії, 2 будинки в Колорадо (США), 2 будинки на карибському острові Сент-Бартс та будинок у Франції. 2019 року, за версією Forbes, його статки збільшилися на $1,7 млрд і становили $12,4 млрд. Він піднявся на 10-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії.

Абрамович має три яхти люкс-класу. У західних ЗМІ їх називають "Флотом Абрамовича".

Яхта "Eclipse" (у перекладі означає "Затемнення"), досягає майже 170 метрів у довжину і посідає 3-е місце у списку найдовших моторних яхт у світі. Корпус судна виготовлений з куленепробивної сталі, вікна — з броньованого скла. На борту встановлена німецька система оповіщення про ракетний напад, є 2 гелікоптери (з ангарами, як на бойовому фрегаті). Вартість яхти — 340 млн євро.

Яхта "Eclipse" Романа Абрамовича / Associated Press

Яхта "Luna" завдовжки 115 метрів за €100 мільйонів є найбільшою експедиційною яхтою і покликана, у разі потреби, замінювати "Eclipse".

Яхта "Sussurro" довжиною 50 метрів, наразі постійно перебуває в Антібі та використовується як судно супроводу.

А також міні-підводний човен, здатний занурюватися на глибину до 50 метрів.

Яхта "Pelorus" / Associated Press

Авіапарк Абрамовича складається з Боїнг 767 за 56 мільйонів фунтів стерлінгів, Боїнг бізнес-класу за 28 мільйонів фунтів стерлінгів та двох вертольотів по 35 мільйонів фунтів стерлінгів кожен.

У травні 2021 року Абрамович опинився на восьмому рядку у рейтингу найбагатших бізнесменів Великої Британії за версією The Sunday Times. Його статки оцінюються в 12,1 млрд фунтів (це близько 17,16 мільярдів доларів. У російському рейтингу найбагатших бізнесменів Росії, опублікованому в квітні 2021 року журналом Forbes, Роман Абрамович посідає 12-е місце зі статком 14,5 млрд доларів. За минулий рік його статки зросли на 3,2 млрд доларів.

Сім'я

Роман Абрамович був тричі одружений. Перша дружина – Ольга Лісова, друга – Ірина Маландіна (у цьому шлюбі у пари народилося п'ятеро дітей – три дочки та двоє синів). Третя дружина – Дар'я Жукова, дочка російського підприємця єврейського походження Олександра Борисовича Жукова (у шлюбі народилося двоє дітей, син та дочка). У серпні 2017 року пара розлучилася.

Роман Абрамович із дочкою Софією / Getty Images

Роман Абрамович та Даша Жукова / Getty Images

Відомо, що Роман Абрамович виступає як неофіційний посередник на переговорах між Україною та Росією в Туреччині сьогодні, які проходять під керівництвом президента Туреччини Ердогана. Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін особисто схвалив участь мільярдера Абрамовича у мирних переговорах. Хоча протягом багатьох років Роман Абрамович намагався уникати асоціацій із Путіним.

Роман Абрамович та Володимир Путін / Getty Images

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