Роман бельгійської спадкоємиці з відомим принцом: палац дав перший публічний коментар

Принцеса Єлизавета та Георг Ліхтенштейнський / © Getty Images

Після появи фотографії 23-річної принцеси Єлизавети та 26-річного принца Георга Ліхтенштейнського дехто сподівався, що планується сучасний королівський роман. Проте особистий секретар спадкового принца Алоїса, батька Георга, заявив журналу Soir mag, що знімок — «підробка, створена за допомогою штучного інтелекту».

Раніше журналісти уточнювали у бельгійського королівського палацу, чи правдивий знімок, на що отримали відповідь: «Ми знаємо, але не коментуємо. Ми навіть не знаємо, чи це справжня фотографія чи результат роботи штучного інтелекту».

Нагадаємо, принцеса Єлизавета — спадкоємиця бельгійського престолу після свого батька, короля Філіпа. У червні король заявляв про можливість зречення престолу, щоб звільнити місце для своєї дочки, але не уточнив, коли саме це може статися.

Георг Ліхтенштейнський / © Getty Images

Він лише сказав, що продовжує поки що працювати на благо Бельгії, щоб його дочка змогла здобути освіту.