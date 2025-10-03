- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 379
- Час на прочитання
- 1 хв
Роман бельгійської спадкоємиці з відомим принцом: палац дав перший публічний коментар
Фотографія бельгійської принцеси Єлизавети і принца Георга Ліхтенштейнського, що з’явилася в Мережі, вселяла надію на новий королівський роман, і палац нарешті прокоментував знімок.
Після появи фотографії 23-річної принцеси Єлизавети та 26-річного принца Георга Ліхтенштейнського дехто сподівався, що планується сучасний королівський роман. Проте особистий секретар спадкового принца Алоїса, батька Георга, заявив журналу Soir mag, що знімок — «підробка, створена за допомогою штучного інтелекту».
Раніше журналісти уточнювали у бельгійського королівського палацу, чи правдивий знімок, на що отримали відповідь: «Ми знаємо, але не коментуємо. Ми навіть не знаємо, чи це справжня фотографія чи результат роботи штучного інтелекту».
Нагадаємо, принцеса Єлизавета — спадкоємиця бельгійського престолу після свого батька, короля Філіпа. У червні король заявляв про можливість зречення престолу, щоб звільнити місце для своєї дочки, але не уточнив, коли саме це може статися.
Він лише сказав, що продовжує поки що працювати на благо Бельгії, щоб його дочка змогла здобути освіту.