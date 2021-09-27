Романтичний танець і музичний подарунок: родина зворушливо привітала Петра Порошенка з днем народження

Марина Порошенко показала, який сюрприз вона з дітьми приготувала для чоловіка.

Вчора, 26 вересня, п'ятий президент України Петро Порошенко святкував свій день народження. Йому виповнилося 56 років. Цього дня родина експрезидента організувала для нього сюрприз – вечір незабутніх емоцій, до якого готувалася два тижні.

Як все було, Марина Анатоліївна показала у Facebook.

"Усі ми хотіли подарувати нашому імениннику емоції. Бо саме вони наповнюють наше життя змістом, дають енергію та сили рухатися вперед", - написала колишня перша леді у дописі до відео.

День народження Петра Порошенка / Instagram Марини Порошенко

В одному із закладів Петра Олексійовича зустріла його дружина. Вона запропонувала йому пригадати незабутні миті та найцінніші емоції у житті: як вона проводжала його до армії, як народжувалися їхні діти та онуки, як Петро Олексійович давав присягу на вірність Україні, як українці вітали створення Єдиної Помісної Церкви України.

День народження Петра Порошенка / Instagram Марини Порошенко

Потім під символічну для них мелодію із фільму "Ромео і Джульєтта" Марина Анатоліївна запросила чоловіка на білий танець. Це було зворушливо до сліз.

День народження Петра Порошенка / Instagram Марини Порошенко

Після цього експерша леді відсунула штору і Порошенко побачив, що цю пісню на музичних інструментах грали його діти. Він був приємно здивований.

Далі Петру Олексійовичу винесли святковий торт і засипали їх конфеті.

День народження Петра Порошенка / Instagram Марини Порошенко

"Тож до дня народження Петра Олексійовича ми влаштували вечір незабутніх емоцій, а у цьому нам допомогла чарівна мелодія із фільму "Ромео і Джульєтта" у виконанні наших дітей. Саме на цей фільм майбутній чоловік запросив мене у кіно у далекому 1983. Ця стрічка і музика з неї відтоді стали символом нашої любові. З днем народження тебе, мій найрідніший! Я тебе кохаю", - написала Марина.

Світлини із святкування пані Порошенко опублікувала на своїй новоствореній сторінці в Instagram.

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