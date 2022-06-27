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Романтично і незвичайно: який вигляд має і що відомо про заручальну каблучку Керрі Джонсон

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Романтично і незвичайно: який вигляд має і що відомо про заручальну каблучку Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / Фото: Associated Press

Ювелірні прикраси часто приховують якусь цікаву історію чи символізм. Розповідаємо, що відомо про каблучку дружини друга України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонс та його кохана Керрі одружені трохи більше року та виховують двох дітей. Сім'я веде досить скромний спосіб життя, хоча заможна. Керрі, звичайно ж, носить брендові речі від іменитих дизайнерів, але також часто не соромиться брати їх напрокат, як, наприклад, свою весільну сукню, яку взяла в оренду за 66 доларів за добу до церемонії. Але все ж є одна дуже дорога річ, яку дружина прем'єр-міністра ніколи не знімає - заручальна каблучка.

Ця ювелірна прикраса вирізняється з того, що зазвичай носить Керрі. Каблучка досить велика, у її центрі - смарагд овального огранювання, який обрамляють діаманти та платина. Ймовірно, що каблучка є антикварною, можливо, сімейною реліквією сім'ї Джонсон.

Кільце Керрі Джонсон / © Getty Images
Кільце Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

Експерти з дорогоцінного каміння стверджують, що чим глибший колір смарагду, тим він цінніший, а у місіс Джонсон він темно-зеленого відтінку, тому вартість цієї прикраси оцінюється від 25 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Чому Джонсон вибрав для Керрі саме цей варіант прикраси, а не традиційний діамант - невідомо, оскільки пара ніколи це не коментувала, проте можна припустити, що тут зіграло те, що Керрі - затята захисниця довкілля. Зелений камінь нагадує листя, а також оскільки є старовинним - ідеально підходить під життєві цінності його господині про повторне використання.

Керрі Джонсон / © Getty Images
Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

Також, можливо, на такий нетрадиційний крок у виборі прикраси Бориса підштовхнула мода на кольорове каміння, яку започаткувала принцеса Діана, обравши каблучку з сапфірами та діамантами, яку тепер носить герцогиня Кембриджська.

Керрі та Борис Джонсон / © Associated Press
Керрі та Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Керрі та Борис Джонсон / © Associated Press
Керрі та Борис Джонсон / Фото: Associated Press

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