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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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248
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1 хв

Романтична традиція: Меган Маркл показала, які кекси спекла з принцом Гаррі та дітьми

Меган Маркл ділиться селфі з другого побачення з принцом Гаррі, розповідаючи про традиції святкування Дня незалежності, яких вони дотримуються.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

43-річна Меган опублікувала в Instagram селфі, на якому вона обіймається з її чоловіком 40-річним Гаррі, а також дві фотографії червоно-біло-синіх кексів у стилі Дня незалежності.

«Наше друге побачення відбулося 4 липня 2016 року, і Х приніс мені кекси, щоб відсвяткувати цю подію», — розпочала свій допис герцогиня Сассекська. «Тепер, через стільки років, наші двоє дітей дотримуються цієї традиції», — написала Меган у підписі. «З Днем незалежності! Нехай ваш день буде таким самим солодким, як ці кекси», — додала вона.

Кекси Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Кекси Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

На першій фотографії із серії зображено тацю з кексами, які вона і Гаррі спекли в п’ятницю разом зі своїми двома дітьми, 6-річним Арчі та 4-річною Лілібет. На останній фотографії зображено кекс, який Гаррі приніс їй 2016 року.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Також пара поділилася спільним селфі знімком.

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, Меган Маркл опублікувала і нове відео у блогу свого бренду As Ever на честь Дня незалежності США та показала, як збирала святкову дошку з м’ясними делікатесами та фруктами.

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