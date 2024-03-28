Росія, Китай та Іран: хто вигадував і розповсюджував плітки про принцесу Уельську

Джерела в британському уряді вважають, що Китай, Росія та Іран розпалюють дезінформацію про принцесу Уельську, щоб дестабілізувати ситуацію у Великій Британії.

Високопоставлені урядовці побоюються, що ворожі держави стоять за поширенням теорій змови та чуток у соціальних мережах щодо здоров'я принцеси Уельської.

Минулої п'ятниці, 22 березня, дружина принца Вільяма – спадкоємця трону, оголосила про свій діагноз раку. Незабаром прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак втрутився і засудив тих, хто розганяє теорії змови про принцесу, але це не зупинило подальші затяті коментарі. Кейт повторно розкритикували за те, що не розкрила публічно свій діагноз раніше.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Пізніше з'ясувалося, що в Вайтголлі зростає занепокоєння тим, що ворожі державні діячі можуть бути причетними до розпалювання запеклих нападок на принцесу в соціальних мережах. Ось що розповіло джерело в уряді виданню The Telegraph:

"Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації – чи це підриває легітимність наших виборів чи інших інститутів".

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Це сталося в той момент, коли Даунінг-стріт готується оголосити про нові санкції щодо Китаю після хвилі кібератак, що підтримуються державою, проти групи високопоставлених депутатів і колег. Перші санкції Великої Британії проти китайських урядовців були оголошені 2021 року за "систематичні" порушення прав людини щодо груп меншин. А минулого місяця Велика Британія запровадила хвилю санкцій проти китайських компаній, які звинувачуються у допомозі Росії у війні з Україною.

Тим часом принцеса Уельська з родиною зараз перебуває на канікулах у їхньому маєтку Анмер-гол у Норфолку. Ми навряд чи побачимо Кейт на публічних заходах щонайменше до літа.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

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