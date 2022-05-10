Російська армія вбила мого брата: відома українська модель повідомила про трагедію

Війна принесла горе до сім'ї Крісті Пономар.

Киянка Крісті Пономар підкорила світові подіуми. Вона сяє у показах Prada та Givenchy, її кар'єра складається дуже успішно. Але, як і багато українців, Крісті зараз майже всі свої сили витрачає на підтримку своєї країни. Всі записи в її Instagram, починаючи від 24 лютого, присвячені боротьбі нашої країни з широкомасштабним вторгненням Росії.

Вчора Крісті поділилася сумною звісткою про загибель свого брата.

"Ти мій герой!! Мій брат!!! Герої не вмирають… RUSSIAN armу killed my brother", — написала Крісті.

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