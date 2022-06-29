"Російська ракета зупинила її життя назавжди": Катя Осадча показала 6-річну дівчинку, яка загинула на Миколаївщині

"Російська ракета зупинила її життя назавжди": Катя Осадча показала 6-річну дівчинку, яка загинула на Миколаївщині

Ведуча просить закрити небо над Україною, щоб захистити життя українців від російських обстрілів.

Катя Осадча опублікувала в Instagram фото загиблої 6-річної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу російськими військами. Знімок супроводжує щемливий допис, в якому ведуча просить закрити над Україною небо, щоб попередити смерті українців.

"Це фото для всього світу, що намагається жити своїм звичним життям, немає тих далеких українців і вас всіх.

Фото: Instagram Каті Осадчої

Дівчинці з Очакова було 6, вона мала своє щасливе дитинство, цієї осені пішла б до першого класу… грала з однолітками, мріяла про стати кимось, як всі діти, просто уявіть, вона спала в своєму ліжечку і бачила сни, свої дитячі сни, коли російська ракета зупинила її життя назавжди…

Це жахливий несправедливий суд над нами всіма. Ми люди і так не можна! Немає в світі такого права обривати життя людей за чиїмось рішенням!

Ми вимагаємо закрити небо. Мені здається, що українці ладні самі винайти свій залізний купол, немає сил чекати на припинення цього катування!

Спи спокійно, янголятко, вибач нас дорослих за цей жахливий світ…", - написала Осадча.

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