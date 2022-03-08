Російська телепередача "Модний вирок" призупинила знімання

Знімання призупинили через закриття фешнмагазинів.

Російська телепередача "Модний вирок" зупиняє знімання через закриття модних магазинів у країні. Про це ведучий Олександр Васильєв заявив виданню "Комсомольська правда".

"Одна з головних причин – закриття на території Росії всіх модних магазинів, які привозили нам товар із Заходу, і неможливість переодягнути героїнь. Програму з виробництва не зняли. Але ми записали багато випусків на запас, які ще не показали", – розповів телеведучий.

Сам Васильєв поїхав до Франції.

Нагадаємо, компанія з виробництва косметики та парфумерії L'oreal закриває у РФ свої магазини та онлайн-магазини у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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