Російські блогери вимагають від Цукерберга 1 млрд доларів

Блогери РФ вимагають від Meta виплатити їм компенсацію та публічно вибачитися.

Рада блогерів при Раді федерації РФ написала претензійний лист до компанії Meta, у якому вимагає компенсацію у розмірі 1 млрд доларів на користь користувачів Instagram, які втратили свої доходи через блокування соцмережі.

Крім того, блогери зазначили, що компанія Цукерберга має публічно попросити вибачення за це у громадян Росії.

Про це повідомила засновниця ради блогерів РФ Валерія Ритвіна. Відео її виступу опублікували у телеграм-каналі "Боже, яке кончене".

За її словами, цю компенсацію вони використають на підтримку фізичних та юридичних осіб, які зазнали збитків внаслідок "протиправних дій Meta Platforms Inc".

У чому саме полягає протиправність дій компанії Meta не уточнюється.

А у разі невиплати компенсації, за словами Ритвіної, вони подадуть до суду.

Російські блогери зазначили суму у розмірі $1 млрд доларів тому, що саме таку суму раніше компанія Meta мала компенсувати австралійським медіа, чиї публікації видалили у Facebook.

Компанія Meta поки що не відреагувала на заяву російських блогерів.

Нагадаємо, 14 березня у Росії закрили доступ користувачів до соціальної мережі Instagram. Про це повідомили російські інформагентства з посиланням на офіційну розсилку повідомлень Роскомнагляду через портал держпослуг.

Згідно із заявою Роскомнагляду, доступ до соціальної мережі обмежений у зв'язку з поширенням у ній закликів до здійснення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців.